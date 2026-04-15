Американка стала донором органов в возрасте 97 лет

97-летняя жительница Пенсильвании Пегги Филдс вошла в историю как самый пожилой донор органов в штате. Об этом сообщает официальный сайт телевизионной станции WTAE-TV в Питтсбурге. По данным источника, она также стала третьей в списке самых возрастных доноров в США.

Донорский орган — печень — был пересажен пациентке из Флориды. В организации Center for Organ Recovery & Education (CORE) подчеркнули, что этот случай опровергает распространенный миф о возрастных ограничениях для донорства. Специалисты отмечают, что ключевое значение имеет не возраст, а состояние органов и общее здоровье человека.

По словам представителей организации, многие пожилые люди ошибочно считают себя неподходящими донорами и отказываются от регистрации. Однако практика показывает, что даже в преклонном возрасте возможно успешное донорство и спасение жизни других пациентов.

Отдельно отмечается, что самым пожилым донором органов в США на данный момент считается 100-летняя женщина из штата Небраска, однако случай Филдс остается уникальным для Пенсильвании и одним из редчайших в стране.

Эксперты подчеркивают, что подобные истории важны для повышения осведомленности о донорстве. Они призывают рассматривать возможность посмертного пожертвования органов независимо от возраста, поскольку это может существенно повлиять на шансы пациентов, ожидающих трансплантацию.