Персонифицированные методы борьбы с раком включили в ОМС

Россияне теперь могут бесплатно лечить онкозаболевания с применением CAR-T-терапии и других персонифицированных методов. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, с которым ознакомился ТАСС.

CAR-T-терапия - это клеточный метод лечения заболеваний. Сначала у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, затем с помощью специальных псевдовирусных частиц в клетки внедряют генетический код, заставляющий их производить особый белок-рецептор (CAR). Этот рецептор распознает сигнал-маркер на поверхности клеток, связывается с ним и запускает процесс борьбы с заболеванием.

Медицинская помощь включает множество этапов: от забора лейкоцитов, генетической модификации T-лимфоцитов до последующего сопроводительного лечения с контролем осложнений. Благодаря корректировкам в программу ОМС теперь методика становится бесплатной. Такая терапия будет применяться, в частности, для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, неходжкинской лимфомой и другими заболеваниями.

Кроме того, в рамках ОМС для борьбы с некоторыми опухолями будут применять пептидные персонализированные вакцины. Например, они показаны пациентам при раке толстой кишки с метастазами. В перечень также включена противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента.