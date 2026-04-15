Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

Бактериальный вагиноз предложили признать инфекцией, передающейся половым путем (ИППП). Об этом заявила гинеколог Валентина Миланова, сообщает Metro.

По словам доктора, эта распространенная у женщин инфекция связана с нарушением баланса микрофлоры. При этом все больше данных указывают, что в ее развитии и повторном возникновении большую роль играют половые контакты. В частности, врач отметила, что лечение обоих партнеров, а не только женщины значительно повышает эффективность терапии и снижает риск рецидивов.

Миланова считает, что прежние представления о природе заболевания постепенно устаревают.

«Это становится все труднее отрицать», — подчеркнула она, говоря о накопленных доказательствах возможной передачи инфекции половым путем и необходимости пересмотра подходов к лечению.

Врач добавила, что признание бактериального вагиноза ИППП может изменить медицинские рекомендации. Это позволит уделять больше внимания лечению партнеров, профилактике и ранней диагностике, что в итоге поможет снизить частоту повторных случаев заболевания.

Врач добавила, что признание бактериального вагиноза ИППП может изменить медицинские рекомендации. Это позволит уделять больше внимания лечению партнеров, профилактике и ранней диагностике, что в итоге поможет снизить частоту повторных случаев заболевания.