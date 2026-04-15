Школьник впал в кому после укуса клеща

В Сибири произошло сразу два тяжелых случая, связанных с укусом клещей. Пострадавших подростков пришлось лечить в Клиническом институте мозга.

У 16-летнего школьника из Томска после укуса клеща обнаружили болезнь Лайма и назначили лечение. Однако вскоре парень обнаружил на себе еще одного клеща, но на этот раз за медицинской помощью не обратился.

"Через две недели его состояние ухудшилось, врачи госпитализировали его с диагнозом менингоэнцефалит. Пациент впал в кому и находился на ИВЛ", - рассказали страховщики.

Благодаря медицинской страховке парня транспортировали в Институт мозга в Екатеринбурге. Ему пришлось долго лечиться и восстанавливаться.

Еще один несчастный случай произошел в Омске, где 17-летнего юношу после укуса двух клещей госпитализировали в реанимацию. У парня диагностировали клещевой энцефалит в тяжелой форме. Лечение длилось более полугода. А восстанавливаться пострадавшему так же пришлось в Клиническом институте мозга в Свердловской области.