Число подростков с психическими расстройствами значительно выросло в России

Росстат зафиксировал резкий скачок заболеваемости среди российских подростков 15–17 лет: за десятилетие количество юношей и девушек с психическими расстройствами увеличилось более чем наполовину. Эксперты связывают тревожную динамику как с реальным ухудшением ментального здоровья, так и с прогрессом в диагностике.

Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные, свидетельствующие о серьёзных изменениях в психическом здоровье подрастающего поколения. Если в 2015 году психические расстройства были зарегистрированы у 18,5 тысячи человек в возрасте от 15 до 17 лет, то к 2024 году эта цифра достигла 28,3 тысячи.

В абсолютных числах рост составил почти 10 тысяч случаев, а в относительных — пугающие 53%. При этом, как уточняют в ведомстве, речь идёт именно о впервые выявленных диагнозах, а не об общем количестве пациентов с хроническими заболеваниями.

Тенденцию к ухудшению ситуации подтвердили как минимум в восьми региональных министерствах здравоохранения, куда журналисты направили соответствующие запросы. Наиболее яркий пример — Чувашия, где в 2025 году ментальные нарушения впервые диагностировали у 1,2 тысячи несовершеннолетних, что на треть превышает показатели предыдущего года (864 случая), пишут «Известия».

Аналогичная картина наблюдается в Пермском крае, Курганской области, Республике Марий Эл и на Камчатке. В некоторых регионах врачи фиксируют появление диагнозов, которые раньше были редкостью, — например, шизофрении.

Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин, комментируя статистику, обратил внимание на системную проблему: российское здравоохранение испытывает острейший дефицит детских психиатров и психотерапевтов, который ощущается практически во всех субъектах федерации.

Тем не менее в ряде региональных минздравов рост выявляемости объясняют не только реальным ухудшением состояния подростков, но и внедрением современных скрининговых программ, а также повышением настороженности общества и педагогов к вопросам ментального здоровья.

