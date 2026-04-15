Как врачи сумели оживить пациента, почти умершего от переохлаждения

Мужчина, чье сердце не сокращалось более пяти часов после переохлаждения на 20-градусном морозе, был возвращен к жизни врачами и уже выписан домой без серьезных осложнений. Этот редчайший случай произошел в центральной районной больнице города Мирный (Якутия). Как вообще такое возможно, и что помогло врачам-реаниматологам буквально вернуть к жизни человека из состояния длительной клинической смерти? На эти вопросы "Российской газете" ответила доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

Как это было

Вечером мужчина возвращался домой после застолья, по дороге присел на скамейку и уснул. Обнаружив замерзшего человека, прохожие вызвали скорую, но к моменту прибытия бригады сердце мужчины уже не билось - по кардиограмме медики констатировали клиническую смерть.

Тем не менее, фельдшер из бригады связался с реанимационным отделением Мирнинской ЦРБ, где дежурил анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Босиков - доктор в свое время работал главным внештатным специалистом минздрава Якутии по скорой помощи и лично внедрял методику "размораживания" пациентов с гипотермией. По его указанию мужчину доставили в приемный покой.

Следующие четыре часа врачи поднимали температуру тела: с 24°C до 34°C, действуя максимально медленно, чтобы избежать разрушения мелких сосудов, отека мозга и отказа почек. Только после этого начали расширенную сердечно-легочную реанимацию - непрямой массаж сердца, ИВЛ, медикаментозная поддержка. Еще через 25 минут на мониторе появились признаки сердечной деятельности - но это были хаотичные сокращения. Электрический разряд помог запустить сердце. Общее время остановки кровообращения, по сообщениям врачей, составило 5 часов 34 минуты.

Почему это не чудо, а физиология

"Да, это действительно возможно с медицинской точки зрения, - комментирует ситуацию Эльвира Хачирова. - Более того, в истории медицины зафиксировано несколько подобных случаев выживания после длительной остановки сердца на морозе. Случай в Якутии - редчайший, но не единственный пример в истории человечества".

Ключевой механизм в возвращении таких пострадавших к жизни - так называемый эффект "холодовой консервации", - объясняет доктор Хачирова.

Когда температура тела опускается ниже 28-30°C, метаболизм клеток замедляется настолько, что потребность мозга и органов в кислороде падает в разы (примерно на 6-8% на каждый градус падения температуры тела). А при +20°C (это уже глубокая гипотермия) мозг может выдержать остановку кровообращения в 10 раз дольше, чем при нормальной температуре.

"В Якутии пациент, уснув на двадцатиградусном морозе, фактически впал в состояние, близкое к криоконсервации, еще до того, как сердце остановилось окончательно. Это дало врачам запас времени для согревания и реанимации", - поясняет эксперт.

Она также отметила решающую роль правильной тактики согревания: врачи поднимали температуру тела очень медленно, в течение четырех часов, чтобы не спровоцировать шок от резкого расширения сосудов.

"Скорее всего, важным фактором успеха якутских медиков явилась правильная тактика согревания пострадавшего", - подчеркивает Хачирова.

От Швеции до Канады - где еще происходило подобное?

Случаи выживания при остановке сердца дольше 2-3 часов регистрируются исключительно в условиях экстремального холода. Эльвира Хачирова рассказала о наиболее известных клинических случаях, сопоставимых с якутским.

Анна Богенхольм из Швеции (1999 год), известная как "девочка, которую не смогли убить": 29-летняя врач-рентгенолог провалилась под лед на лыжах, находилась под водой 80 минут. Когда пострадавшую подняли и доставили в клинику, ее сердце не билось еще почти 3 часа (в общей сложности около 4-5 часов без кровообращения). Температура ее тела составила рекордно низкие +13,7°C. Но исход был счастливым - полное восстановление. Сейчас Анна работает в той же больнице, где ее спасли.

Джастин Смит в Пенсильвании (2015 год): 25-летний мужчина упал без сознания на морозе -20°C, его нашли через 12 часов с температурой тела около +18°C. У него уже началось трупное окоченение конечностей. Врачи подключили его к аппарату ЭКМО (искусственное сердце-легкие). Мужчина очнулся через 15 дней и выжил без серьезных повреждений мозга.

"В Канаде в провинциях Альберта и Манитоба врачи скорой помощи руководствуются правилом: "No one is dead until warm and dead" ("Никто не мертв, пока не согрет и мертв"). Задокументированы случаи, когда детей вытаскивали из прорубей спустя 30-40 минут без пульса, и они полностью восстанавливались", - рассказала Эльвира Хачирова.

Неожиданная роль алкоголя

Удивительно для непосвященных, но отдельный фактор, который мог сыграть в пользу якутского пациента, - это сочетание алкоголя и холода.

"В якутском случае большую роль сыграло, скорее всего, сочетание алкоголя и холода, - поясняет Хачирова. - Алкоголь расширяет периферические сосуды, из-за чего человек быстрее теряет тепло и быстрее замерзает (это плохо для выживания), но тот же этанол препятствует кристаллизации льда внутри клеток, делая отогревание более успешным. Говоря упрощенно, мужчина замерз "стеклообразно", а не с разрывом клеток льдом, что и позволило сердцу запуститься вновь".

После того как сердце начало работать самостоятельно, врачи ввели пациента в искусственную кому. Через сутки он пришел в себя. Еще пять дней медики наблюдали за ним в стационаре, после чего выписали домой - без отека мозга, инфаркта и почечной недостаточности, которые обычно следуют за таким глубоким переохлаждением.