Врачи прооперировали мальчика с шестью пальцами на ногах

В Московской области прооперировали мальчика с шестью пальцами на обеих стопах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Данная особенность доставляла мальчику дискомфорт как эстетический, так и физический — в частности, ему было тяжело подбирать и носить обувь. Врачи поставили ребенку диагноз «полидактилия».

«Ребенку уже выполнено реконструктивное оперативное вмешательство на одной стопе — добавочный палец успешно удален. Благодаря хирургическому вмешательству мы не только восстановили анатомически верное строение стопы, но и помогли избежать возможных психологических комплексов в будущем», — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Специалист добавил, что, как только мальчик полностью восстановится, аналогичную операцию проведут на второй стопе.

