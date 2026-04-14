Зачем в Минздраве хотят создать регистр антипрививочников

В России хотят создать федеральный регистр вакцинированных граждан, в который также войдут данные тех, кто делать прививку отказался. Соответствующий проект постановления Минздрава РФ находится на общественном обсуждении. Если инициатива будет одобрена, то регистр запустят 1 сентября 2028 года в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения. Подробнее о том, что известно о регистре и зачем он нужен, — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о проекте

Проект подразумевает, что в регистр войдут данные о нескольких категориях россиян:

вакцинированных по национальному календарю и эпидпоказаниям;

с поствакцинальными осложнениями;

с медицинскими отводами от вакцинации;

отказавшихся прививаться.

Информация о них должна передаваться в систему в течение одного дня после того, как будет внесена в документацию медицинского учреждения. Удаление записей в регистре не предусмотрено.

Доступ к регистру, оператором которого выступит Минздрав, получат:

Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минцифры, которые будут работать с обезличенными данными;

региональные органы здравоохранения и медицинские организации — им предоставят персонифицированные данные.

Предполагается, что собранные данные будут использоваться «при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации».

В Минздраве отметили, что попадание в новый регистр не понесет никаких негативных последствий для граждан. Согласно действующему законодательству, россияне имеют право отказываться от прививок. Однако в отдельных случаях вакцинация обязательна, например для граждан, занятых на работе с высоким эпидемиологическим риском. Если они отказываются делать прививки, их могут отстранить от работы.

Нужен ли в России такой регистр

По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, регистр поможет оценивать количество привитых граждан в стране и уровень популяционного иммунитета.

«При чрезвычайных эпидемиологических ситуациях база данных позволит оперативно определять, кому и какие вакцины необходимы, а кто уже прошел вакцинацию. Также введение регистра поможет правительству понимать, какие средства нужно направлять в сферу вакцинации населения, — отметил доктор. — Если регистр покажет, что в определенном регионе привилось небольшое количество людей, то это позволит усилить информационную работу: объяснить, зачем нужна вакцинация, что она дает и почему ее необходимо пройти. Также это даст понимание того, почему в целом уровень вакцинации в том или ином регионе низок».

Кроме того, регистр поможет выявить статистику: когда люди принимают решение о прививке, делают это в зависимости от сезона или после разработки новых вакцин, считает терапевт.

«Регистр вакцинированных граждан будет полезен, например, если человек переедет на новое место жительства и потеряет документы о прошлых вакцинациях. Регистр позволит легко узнать, какие прививки и ревакцинации у него были», — заметил Кондрахин.

Введение регистра будет полезно и позволит более гибко подходить к вопросам вакцинации населения, заключил терапевт.

Вакцинация эффективно защищает человека от болезней еще до того, как он вступает в контакт с их возбудителями. Но некоторые мифы и заблуждения вокруг прививок побуждают часть людей отказываться от них.