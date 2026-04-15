Мужчина проглотил в детстве градусник и проходил с ним 20 лет

Китаец обратился в больницу с болями в животе и неожиданно узнал, что внутри его организма уже много лет находится предмет, похожий на ртутный термометр. Об этом сообщает South China Morning Post.

Недавно 32-летний мужчина из Вэньчжоу обратился за медицинской помощью из-за болей в животе. Во время обследования врачи обнаружили инородное тело в его двенадцатиперстной кишке. По их словам, кончик термометра упирался в стенку кишечника, создавая риск перфорации и внутреннего кровотечения.

Тогда пациент рассказал, что случайно проглотил термометр еще в 12 лет, но испугался и никому об этом не сообщил. Так как у него не было выраженных симптомов, эпизод забылся.

Всего за 20 минут врачи-эндоскописты провели процедуру по удалению предмета. Операция была непростой из-за длительного нахождения предмета в организме и его близости к желчным протокам, однако завершилась успешно.

После извлечения выяснилось, что термометр сохранился целым, хотя шкала на нем стерлась.

