Врач рассказал о летальности от опухолевых заболеваний системы крови

Врач Паровичникова: летальность от опухолевых заболеваний системы крови снизилась на 20%
Летальность от опухолевых заболеваний системы крови снизилась за пять лет на 20%, в то же время увеличилось число пациентов с пятилетней выживаемостью. Об этом рассказала генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова на пресс-конференции в ТАСС.
«У нас на 20% за пять лет снизилась летальность на койках пациентов гематологических, мы можем похвастаться тем, что число пациентов, которые живы в течение пяти лет под наблюдением (то, что мы приравниваем к излечению), увеличилось на 25%», — сказала Паровичникова.