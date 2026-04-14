Врачи санавиации спасли мужчину после клинической смерти

Медики пермской авиабригады сумели вернуть к жизни жителя поселка Суксун, чье сердце остановилось на приеме у терапевта. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

В приемное отделение суксунской больницы пришел 46-летний мужчина с жалобой на боли в груди и общей слабостью. Во время общения с медиками ему стало хуже, он потерял сознание, и у него диагностировали остановку сердца.

Врачи тут же провели реанимационные мероприятия, но состояние больного вызывало у них опасения и они вызвали в поселок бригаду санавиации: пациент находился в крайне тяжелом положении.

«В этом случае ситуация осложнялась кардиогенным шоком — жизнеугрожающим состоянием, при котором сердце не обеспечивает адекватное кровоснабжение, что не позволяет транспортировать больного, — говорит анестезиолог-реаниматолог отделения экстренной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы Павел Семенов. — Но и оставлять его в местной больнице тоже было опасно. Мы взвесили все риски и решили доставить больного в Пермь».

Пациента увезли в краевой центр на вертолете санавиации. При этом пришлось решать вопрос, где посадить борт, так как оборудованных мест для вертолета в Суксуне нет. В итоге он приземлился в двух километрах от поселка на дороге.

Через час пациент был доставлен в краевой кардиодиспансер, где ему успешно сделали операцию. Сейчас он чувствует себя хорошо.