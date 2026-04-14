Врач рассказал, как избежать головных болей из-за дождливой погоды

Во время продолжительных дождей меняется сразу несколько параметров окружающей среды — падает атмосферное давление, повышается влажность, уменьшается освещённость. Такие изменения через вегетативные пути могут влиять на состояние сосудов, гормональный баланс, работу центральной нервной системы.

Как предупредила в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская, для здорового человека они, как правило, не критичны, но у людей с метеочувствительностью могут вызывать вполне ощутимые нарушения.

«Один из самых частых симптомов — головная боль. Она может возникать из-за изменения работы чувствительных нервных окончаний головы и тонуса сосудов на фоне колебаний атмосферного давления. Когда оно снижается, сосуды расширяются, усиливается приток крови к мозговым оболочкам. В результате человек может отмечать пульсирующую боль в висках, тяжесть в голове или чувство распирания. У людей с мигренью изменения погоды могут спровоцировать приступ или усилить его проявления — головная боль, тошнота, светобоязнь становятся более выраженными, дольше сохраняются и хуже поддаются лечению», — пояснила она.

Кроме того, по словам врача, в пасмурную и дождливую погоду снижается уровень естественного освещения.

«Свет влияет на выработку нейромедиаторов и гормонов, которые отвечают за хорошее настроение, бодрость, мотивацию. В дни непогоды гормоны вырабатываются медленнее, а циркадные ритмы — биологические часы организма, которые отвечают за периоды бодрствования и отдыха, могут нарушаться. Поэтому многие люди отмечают сонливость, апатию, снижение работоспособности», — объяснила собеседница RT.

Отмечается, что высокая влажность может провоцировать обострение хронической боли любой локализации.

«Например, в мышцах или суставах, в этом случае говорят "болит на погоду". И тут нет никакой мистики: это происходит из-за нарушения баланса жидкости в организме, её накопления в тканях и межклеточных пространствах, из-за повышения чувствительности к боли на фоне вегетативного дисбаланса. Для большинства людей такие процессы незаметны, однако если есть какие-то хронические заболевания или старые травмы, боль может усилиться — а вместе с ней могут появиться ощущение покалывания в конечностях, скованность в суставах», — рассказала специалист.

Отдельно стоит сказать о влиянии затяжных дождей на социальное функционирование: может усиливаться тревожность и уровень стресса, снижаться работоспособность, предупредила невролог.

«Это объясняется тем, что в плохую погоду люди меньше времени проводят на свежем воздухе и в активном движении. Прогулки становятся короче или сменяются посиделками дома или в кафе, а чтобы добраться куда-то, люди чаще выбирают транспорт. Ограничение активности, сокращение времени на свежем воздухе, дефицит света — всё это может влиять на бодрость, настроение», — добавила Демьяновская.

Чтобы погода меньше влияла на самочувствие и настроение, важно больше отдыхать и поддерживать стабильный режим сна, есть здоровую, полезную еду, не забывать о занятиях физкультурой, пусть даже в помещении, посоветовала эксперт.

«Если же боль или дискомфорт возникают регулярно, не стоит списывать их исключительно на погоду и оставлять без внимания: лучше обратиться к врачу и разобраться в причине», — заключила она.

