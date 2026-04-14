Российских дачников предупредили о риске подхватить смертельную лихорадку

Весной на дачных участках активизируются переносчики мышиной лихорадки — рыжие полевки, сообщили «Абзацу» в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в ряде районов возможен рост заболеваемости, а заражение чаще всего происходит при пребывании в лесу или на садово-дачных участках. Чтобы избежать инфекции, специалисты советуют работать в перчатках, тщательно мыть руки и избегать контакта с грызунами.

Ранее сообщалось, что китайские ученые обнаружили новый опасный вирус, который мутировал и научился поражать людей. Изначально он передавался только между рыбой и креветками, но теперь вспышки заболевания уже зафиксированы в Китае.

Речь идет о нодавирусе (CMNV) — одноцепочечном РНК-вирусе без оболочки, который ранее выявляли у креветок в аквакультуре, где он вызывал болезнь скрытой смертности (VCMD) и наносил серьезный экономический ущерб. Результаты исследования ранее были опубликованы в журнале Nature Microbiology.