Эксперт рассказал, как изменился коронавирус со временем

Современные штаммы коронавируса обладают меньшей способностью поражать глубокие отделы легких, но при этом они стали заразнее. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

"Когда люди говорят, что ковид "перестал быть страшным", они одновременно правы и неправы. Современные доминирующие штаммы (например, "стратус" - вариант XFG, пришедший на смену более ранним линиям "омикрона") действительно обладают меньшей тропностью (способностью поражать - прим. ТАСС) глубокие отделы легких. Они вызывают в основном поражение верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит с осиплостью голоса)", - сказал Шахмарданов.

Он отметил, что в то же время вирус стал заразнее. Его способность уклоняться от иммунитета (как поствакцинального, так и постинфекционного) выросла многократно.

"Он "проскальзывает" мимо антител. Более того, сохраняется риск тяжелого течения у пожилых, пациентов с ожирением, диабетом и иммунодефицитами", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что легкость течения острой фазы - это ловушка. Осложнения и постковидные синдромы (включая аутоиммунные) могут развиться и после легкой формы, которая, по сути, прошла "как простуда".