В Подмосковье изменилась статистика заболеваемости туберкулезом

По итогам первых трех месяцев 2026 года заболеваемость туберкулезом в Подмосковье составила 13,7 случаев на 100 тысяч человек населения. Это на 24,7% меньше, чем в тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

«В Подмосковье проводится большая работа по профилактике туберкулеза, его ранней диагностике и эффективному лечению. Благодаря этому, показатель заболеваемости туберкулезом за три месяца этого года снизился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера (ГБУЗ МО «МОКПТД»), главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Работа ГБУЗ МО «МОКПТД» неоднократно отмечалась, а недавно организация получила статус Центра Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, проходящих сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

ГБУЗ МО «МОКПТД» объединяет сеть специализированных медицинских учреждений, оказывающих помощь туберкулезным больным. В ее структуру входят 12 филиалов и 28 диспансерных отделений в составе многопрофильных больниц региона.