Когда в России возможен всплеск заболеваемости коронавирусом

Летом всплеска заболеваемости коронавирусом в РФ скорее всего не будет, а вот осенью он возможен. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

"Как инфекционист, я должен быть честен: прогнозировать поведение РНК-содержащего вируса, который постоянно мутирует, сложно. Тем не менее, эксперты склоняются к определенному сценарию. Основной прогноз таков: летом 2026 года "всплеска" заболеваемости ожидать не стоит", - сказал Шахмарданов.

Он подчеркнул, что коронавирус, как и другие респираторные вирусы, чувствует себя лучше в холодное время года. Летние волны случаются редко. Коллективный иммунитет у россиян пока еще находится на относительно высоком уровне, хотя он и ослабевает. Тем не менее, к осени стоит готовиться. Снижение иммунитета в сочетании с началом учебного года и похолоданием может спровоцировать новый подъем заболеваемости. По мнению эксперта, это может быть очередной подвариант "омикрона".