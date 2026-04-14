В России первый пациент успешно перенес введение вакцины от рака

Началось клиническое применение новой персонализированной пептидной вакцины «Онкопепт», первый пациент с колоректальным раком успешно проходит курс терапии, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

В ведомстве указали, что больной успешно перенес три процедуры.

Разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной вакцины было получено ФМБА в ноябре 2025 года. Специалисты уже обработали 543 обращения и отобрали 24 человека для прохождения терапии.

Производство индивидуальной дозы препарата занимает 49 дней, из которых минимум неделя отводится на контроль качества. Вакцина для второго пациента уже создана, ее применение намечено на 20 апреля 2026 года. Параллельно ученые проводят доклинические испытания аналогичных препаратов против меланомы и глиобластомы.

В декабре в России начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт». Доклинические испытания препарата завершились успешно. Применение вакцины на пациентах стало возможным благодаря новому закону о персонализированных препаратах.