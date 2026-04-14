Медики удали женщине опухоль объемом 12 литров

В Приморье медики успешно провели сложнейшую операцию по удалению гигантской опухоли из тела пациентки, которая могла угрожать ее жизни. Случай, по признанию медиков, является одним из самых редких и требует высочайшего профессионализма, сообщает пресс-служба клинического родильного дома №3.

Все началось с обращения во Владивостокскую клиническую больницу № 4 женщины, которая жаловалась на сильную одышку и стремительное увеличение живота. Проведенные обследования выявили истинную причину недомогания - огромную опухоль, исходящую из области малого таза. Образование достигло колоссальных размеров, заполнив брюшную полость и оказывая критическое давление на жизненно важные органы, в том числе легкие, что и вызывало затрудненное дыхание.

Ключевым моментом стало своевременное прибытие в больницу группы медиков. Была сформирована мультидисциплинарная бригада специалистов. Именно их слаженная работа позволила провести операцию, которая, по всем меркам, считалась крайне рискованной.

В процессе хирургического вмешательства была извлечена опухоль, заполненная светлым экссудатом, объем которого составил приблизительно 12 литров.

После удаления столь массивного образования состояние пациентки начало улучшаться. В настоящее время она чувствует себя значительно лучше.

Окончательное решение о дальнейшей тактике лечения будет принято после получения результатов гистологического исследования, которое покажет природу опухоли.