Минздрав начнет собирать досье на антипрививочников

В России появится единая база данных граждан, отказывающихся от вакцинации в рамках национального календаря. Оператором системы выступит Минздрав, а доступ к сведениям получат сразу несколько ведомств, включая Роспотребнадзор и региональные власти.

Министерство здравоохранения РФ официально предложило внедрить механизм учета всех россиян, которые добровольно отказались от профилактических прививок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новая структура будет интегрирована в существующую систему учета, а ее запуск запланирован на 1 сентября 2028 года при условии успешного прохождения всех бюрократических процедур.

Инициатива призвана упорядочить работу с антипрививочными настроениями, которые, по мнению чиновников, приобрели в последнее время массовый характер и угрожают коллективному иммунитету нации.

Оператором базы назначено само министерство, однако ключевой особенностью проекта станет широкий круг пользователей: персонифицированные данные смогут изучать профильные медицинские организации, в то время как обезличенная статистика будет передаваться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры и региональные управления здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что сбор данных не повлечет для граждан никаких правовых ограничений или санкций, а информация будет использоваться исключительно для адресной разъяснительной работы и составления планов повышения доступности вакцинации.

Позицию пациентского сообщества в отношении нововведения озвучил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, который назвал происходящее борьбой с «дремучестью населения». По его словам, реестр станет эффективным инструментом для точечного информирования граждан, поддавшихся влиянию ложных научных теорий, и поможет вернуть их в поле доказательной медицины.

