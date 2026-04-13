Названа неочевидная причина сильного метеоризма

Сильный метеоризм может быть вызван не только диетой, но и особенностями организма, считает врач-терапевт, кардиолог Мария Кириллова. Неочевидную причину интенсивного образования кишечных газов она назвала в беседе с aif.ru.

По словам специалистки, одной из частых причин вздутия становится пищевая непереносимость, о которой люди могут не догадываться годами. Она возникает из-за дефицита определенных ферментов, необходимых для нормального переваривания пищи. Дефицит этих веществ вызывает усиленное газообразование в кишечнике и дискомфорт.

Врач отметила, что выявить проблему помогают специальные методы диагностики. Также полезно наблюдать за реакцией организма, например, временно исключать продукты из рациона, а затем возвращать их.

