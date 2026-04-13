ФМБА получило разрешение на применение новой вакцины от колоректального рака
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Она стала второй в портфеле ФМБА России персонализированной онковакциной для терапии этого вида онкологии, сообщила ТАСС глава агентства Вероника Скворцова.
«Ещё одна отечественная онковакцина, разработанная ФМБА России, получила разрешение на клиническое применение. Это препарат "Онкорна", созданный на основе липидных наночастиц, содержащих синтезированную матричную РНК, которая кодирует набор индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента. После введения вакцины под кожу иммунная система пациента активируется, и иммунные клетки начинают атаковать опухоль. Доклинические исследования препарата, как и в случае с пептидной терапевтической вакциной "Онкопепт", полностью подтвердили его эффективность и безопасность. Полученные данные позволили начать клиническое применение вакцины "Онкорна"», — сказала Скворцова.