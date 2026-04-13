ФМБА получило разрешение на применение новой вакцины от колоректального рака

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Она стала второй в портфеле ФМБА России персонализированной онковакциной для терапии этого вида онкологии, сообщила ТАСС глава агентства Вероника Скворцова.

