Предложено создать единый регистр с данными о здоровье спортсменов

Предлагается создать единый регистр с данными о здоровье спортсменов
Правительственная комиссия рассмотрела законопроект, направленный на создание правовых основ для развития Федерального регистра здоровья российских спортсменов. По словам председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, документом предусматривается автоматизация процесса сбора и обработки информации о состоянии здоровья отечественных атлетов.
«По указу Президента России в структуре Федерального медико-биологического агентства был открыт первый в истории нашей страны Национальный центр спортивной медицины. Его деятельность направлена на укрепление здоровья спортсменов сборных команд России и регионов, совершенствование их медико-биологического обеспечения с расширением возможностей и резервов организма атлетов, повышение личной спортивной результативности при сохранении здоровья», — напомнил "РГ" Владимир Груздев.
Он отметил, что ФМБА уже ведет работу по формированию Федерального регистра здоровья российских спортсменов на основе единого паспорта здоровья спортсмена. Предполагается, что в регистр будет включена информация о более чем 400 тыс. спортсменов сборных команд страны и субъектов Российской Федерации, их ближайшего резерва.
«Регистр обеспечит взаимодействие более чем с 300 региональными медицинскими и спортивными организациями, расположенными во всех регионах страны, и станет частью единой информационной системы российского спорта», — подчеркнул председатель Правления АЮР.
Законопроектом предлагается создать федеральную государственную "Медицинскую информационно-аналитическую систему по функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд РФ". В этом году на ее развитие в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" выделено более 353,5 млн рублей. В 2027 году — более 759,4 млн рублей.
Кстати, в конце прошлого года был принят закон, который наделил Федеральное медико-биологическое агентство полномочиями по утверждению методических указаний по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов.
«ФМБА будет издавать методические указания, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации будут утверждать программы медико-биологического обеспечения своих сборных команд», — резюмировал Владимир Груздев.