Стало известно, сколько в России насчитывается доноров костного мозга

Порядка 500 тыс. доноров костного мозга насчитывается в России, 2,5 года назад их было менее 100 тыс. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Игорь Борисевич.

«2,5 года назад фактически их было меньше 100 [тыс.], около 70 тыс. Сейчас их — 500 тыс. доноров костного мозга в реестре, который мы ведем», — сказал Борисевич на XVIII съезде Российского Красного Креста.

Он также добавил, что к донорству необходимо привлекать молодых граждан в возрасте 18-35 лет.