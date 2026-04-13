Кардиолог рассказал, людям с какими болезнями грозит инфаркт

Инфаркт миокарда не всегда проявляется классической болью за грудиной. В некоторых случаях он развивается скрыто, и человек может не осознавать, что его сердце в опасности. Кардиолог Красногорской больницы Александр Рогачев в беседе с NEWS.ru объяснил, кому стоит опасаться этого состояния в первую очередь.

В группе повышенного риска, по словам врача, находятся пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ожирением, а также нарушениями липидного обмена. Не менее опасны курение и малоподвижный образ жизни.

Особое внимание специалист уделил так называемому тихому инфаркту. В отличие от классического приступа, он может проявляться не острой болью, а сильной слабостью и сбоями сердечного ритма. При таких симптомах, предупреждает Рогачев, медлить нельзя — необходимо срочно пройти обследование.

Отдельный риск касается мужчин: инфаркт возникает у них в пять раз чаще, чем у женщин. При этом тихий инфаркт представляет особую угрозу, так как поражает организм незаметно, но не менее серьёзно, чем острая форма заболевания.

