Фитнес-манекенщик пожаловался на ананас и лишился части кишечника

Фитнес-манекенщик Ли Фриман рассказал, как чудом избежал установки колостомы после заворота кишок из-за съеденного накануне ананаса. Его историю опубликовало Mirror.

По словам 46-летнего мужчины, в марте 2026 года перед очередной фотосессией он почувствовал резкую боль в животе. Через несколько минут боли стали такими сильными, что он начал бить себя по лицу. В резком ухудшении самочувствия он обвинил съеденный утром ананас.

«Ананас богат пищеварительными ферментами, и я немного изменил свой рацион питания, чтобы подготовиться к фотосессии. Я решил снова включить в свой рацион ананасы, чтобы улучшить пищеварение», — вспоминает он.

Мужчину госпитализировали и после двух дней обследования диагностировали у него перекрут кишечника — опасную форму острой кишечной непроходимости, при которой петля кишки поворачивается вокруг своей оси, перекрывая кровоснабжение и просвет. Ему была проведена срочная операция, в ходе которой он лишился от 15 до 18 сантиметров тонкой кишки.

«Врач вырезал деформированную, пораженную болезнью часть кишечника и каким-то образом избавил меня от ношения колостомического мешка, за что я бесконечно благодарен. Медсестры сказали, что если бы я не был таким подтянутым и здоровым, то, вероятно, не справился бы и мне поставили бы колостомический мешок», — рассказал Ли.

