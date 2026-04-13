Онколог назвал неочевидные симптомы рака яичников

Легкая тяжесть в животе, незначительные расстройства пищеварения или постепенное увеличение живота могут указывать на развитие рака яичников, «Газете.Ru» сообщил врач-онколог, заведующий отделением клинической фармакологии и химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Румянцев.

Ежегодно в России рак яичников диагностируется примерно у 14–15 тысяч женщин. Средний возраст заболевших — около 60 лет.

«Однако есть и более молодые пациентки, что часто связано с наследственными генетическими мутациями (мутации в генах BRCA). У носительниц таких мутаций риск развития рака яичников значительно выше и болезнь может возникнуть раньше — до 40 лет. К сожалению, основная проблема заключается в том, что большинство случаев рака яичников выявляется на III или IV стадии», — рассказал врач.

По словам Румянцева, этот рак так поздно диагностируют по двум причинам: первая — неспецифические симптомы, вторая — отсутствие эффективных программ скрининга.