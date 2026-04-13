Офтальмолог назвал тревожные симптомы болезней глаз

Глаза ежедневно отражают общее состояние здоровья, и многие сигналы со стороны зрения нельзя списывать на усталость или возраст.

Об этом напомнил врач-офтальмолог, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев. В разговоре с life.ru врач выделил три ключевых симптома: сухость глаз, «мушки» в поле зрения и постоянное напряжение.

По его словам, сухость глаз проявляется ощущением песка или пыли, жжением, резью, усиливающейся при моргании или в сухом воздухе. Дополнительно могут возникать покраснение, зуд, быстрая утомляемость, слезотечение, светобоязнь и временная нечёткость зрения. Если увлажняющие капли не дают эффекта в течение двух–трёх недель, а также появляются ухудшение зрения, выраженное жжение или признаки воспаления, необходимо обратиться к врачу. Самолечение в таких случаях недопустимо, так как за сухостью могут скрываться как местные, так и системные заболевания.

Появление «мушек» перед глазами чаще всего связано с возрастными изменениями стекловидного тела, особенно после 40–45 лет. Однако резкое увеличение количества помутнений, появление вспышек света, ощущение «занавески» перед глазом, снижение остроты зрения, а также сочетание с травмой или неврологическими симптомами (головная боль, слабость в конечностях) требуют срочного осмотра специалиста. Такие признаки могут указывать на отслойку сетчатки, при которой промедление даже в течение суток критично для сохранения зрения.

Напряжение глаз проявляется болью или жжением, усиливающимися к вечеру, размытостью или двоением при чтении, головной болью в области висков или над переносицей, частым морганием и раздражительностью. Если подобные симптомы регулярно появляются после работы за компьютером и не проходят после отдыха, это повод проверить зрение. Врач пояснил, что в таких случаях нередко выявляют спазм аккомодации, астигматизм или начальную дальнозоркость, которые требуют коррекции.

Антон Казанцев подчеркнул: глаза — это не только орган зрения, но и важный индикатор состояния всего организма. Многие заболевания на ранних стадиях проявляются именно через изменения со стороны глаз. Поэтому даже при отсутствии жалоб специалисты рекомендуют проходить профилактическое обследование не реже одного раза в год.