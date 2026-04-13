Жительнице Кузбасса удалили 16-сантиметровую опухоль надпочечника

Кузбасские онкологи прооперировали пациентку с гигантской опухолью надпочечника.

55-летняя местная жительница за год похудела на 13 килограммов. У нее периодически болела поясница и поднималась температура. Впрочем, она не обращала на эти симптомы внимания и списывала свое состояние на усталость от тяжелой работы. Но во время УЗИ врач обнаружил у пациентки объемное новообразование и отправил ее на консультацию к онкологу.

Оказалось, что опухоль разрослась настолько, что поразила весь надпочечник. Она практически срослась с левой почкой и оттесняла селезенку и хвост поджелудочной железы.

"Бригада отделения онкоурологии выполнила малотравматичную лапароскопическую операцию, сохранив все расположенные рядом с новообразованием органы", - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, восстанавливается и готовится к выписке домой. А врачи напоминают о том, что позиция "само пройдет" может стоить жизни. Медики советуют своевременно проходить диспансеризацию и не откладывать визит к врачу.