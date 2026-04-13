Минздрав ужесточил правила продажи еще трех лекарственных препаратов

Минздрав России ужесточил правила продажи еще трех лекарственных препаратов, включив их в перечень предметно-количественного учета. Это следует из приказа министерства, который изучил ТАСС.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету", - говорится в документе.

Согласно приказу, в перечень предметно-количественных препаратов включены: Габапентин (противоэпилептическое средство), Баклофен (применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях), Дицикловерин+Парацетамол (обезболивающее).

Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности, внеся их в перечень предметно-количественного учета, соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2024 года.