Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов

Минздрав России включил три лекарственных препарата в перечень предметно-количественного учета, тем самым ужесточив правила их продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства.

Согласно документу, в соответствующий список были внесены: Габапентин (противоэпилептическое средство), Баклофен (применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях), Дицикловерин+Парацетамол (обезболивающее).