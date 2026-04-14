Врачи прооперировали женщину с двумя видами беременностей

В Кемерове врачи провели экстренную операцию пациентке с редкой аномалией.

Фото: тг / Минздрав Кузбасса

Как сообщает Минздрав Кузбасса, в Кемеровскую городскую клиническую больницу №11 женщина на 11 неделе беременности поступила с острыми болями внизу живота. Обследование показало крайне редкий случай – одновременно с маточной беременностью развивалась внематочная сроком 10 недель.

Состояние требовало срочного вмешательства. Врачи провели малоинвазивную операцию, в ходе которой удалили поражённую маточную трубу вместе с плодом. Самое главное – медикам удалось сохранить маточную беременность.

Отмечается, что послеоперационный период прошёл без осложнений. Сейчас пациентка уже находится дома.