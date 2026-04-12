Стоматолог потерял иглу в желудке 9-летней девочки

В Петрозаводске стоматолог оставила в организме девятилетней девочки иглу. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Медики спохватились не сразу, а позвонили матери девочки лишь, когда семья вернулась домой после приема. Их попросили вернуться в медучреждение, где хирург объяснил, что в желудке девочки может быть стоматологический инструмент.

Рентген выявил инородное тело в организме ребенка. Специалисты провели эндоскопическую операцию, но она не привела к положительному результату — к тому времени игла уже провалилась в кишечник. Тогда медики решили поставить девочке клизмы, но и они оказались безрезультатны. К этому моменту у ребенка уже начались боли.

Повторный рентген показал, что игла сместилась в толстый кишечник. Девочке грозила операция. Однако спустя два дня мучений инструмент вышел сам.

Бабушка девочки утверждает, что стоматолог, которая оставила иглу внутри маленькой пациентки, не принесла извинений семье. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

