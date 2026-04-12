Онищенко прокомментировал ситуацию с бешенством в России

Ситуация с бешенством в России сейчас не катастрофическая, смертельные случаи среди людей бывают, но они единичные. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Сказать, что это катастрофическая ситуация, - я бы не сказал. Смертельные случаи есть, но они единичные", - сказал Онищенко.

Он также отметил, что проблему необходимо решать на уровне профилактики. Ежегодно публикуются данные о неблагополучных регионах по бешенству диких животных, и эту информацию важно учитывать.

Академик подчеркнул, что заставить людей вакцинироваться нельзя, но пострадавших от укусов убеждают в необходимости согласиться на такие меры, им объясняют все опасности бешенства, и люди сами принимают решение.