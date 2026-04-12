Названа категория людей, которая в десять раз чаще страдает анорексией

Психиатр назвал категорию людей, которая в 10 раз чаще страдает анорексией
В группе риска большая доля населения. Женщины подвержены анорексии в 10 раз чаще, чем мужчины, заявил в беседе с NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, расстройства пищевого поведения преимущественно распространены среди девушек, тогда как мужская часть населения чаще страдает от зависимостей, вызванных психотропными веществами.
«С зависимостями от психотропных веществ женщины потихоньку приближаются к мужским показателям, но в основном мужчин-наркоманов в два раза больше», — отметил психиатр.
При этом, как подчеркнул специалист, многие психические расстройства не распределяются по половому признаку. Паранойя и параноидальное расстройство встречаются у всех одинаково. Более того, женщины могут быть зачастую более подозрительными и ревнивыми, добавил Шуров.