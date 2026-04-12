$76.9790.01

Врач объяснил, почему синяки на теле появляются даже от лёгкого прикосновения

Чемпионат.com

Если синяки появляются даже после лёгкого прикосновения, это может сигнализировать о внутренних нарушениях. Терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия в беседе с Life.ru перечислил основные причины повышенной склонности к гематомам.

Почему на теле могут появляться синяки
© Чемпионат.com

Среди них:

  • приём лекарств (аспирин, гепарин, антибиотики, препараты для химиотерапии);
  • беременность (гестационная тромбоцитопения);
  • возрастные изменения (истончение кожи и снижение прочности сосудов);
  • заболевания печени, почек, сердца, сахарный диабет;
  • дефицит витаминов В12 и фолиевой кислоты;
  • злоупотребление алкоголем;
  • патологии соединительной ткани (синдромы Элерса—Данлоса и Марфана);
  • заболевания крови (гемофилия, лейкозы).

Врач подчёркивает, что, если синяки возникают без видимых причин или слишком легко, необходимо обратиться к специалисту.