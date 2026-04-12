Почему на теле могут появляться синяки

Если синяки появляются даже после лёгкого прикосновения, это может сигнализировать о внутренних нарушениях. Терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия в беседе с Life.ru перечислил основные причины повышенной склонности к гематомам.

Среди них:

приём лекарств (аспирин, гепарин, антибиотики, препараты для химиотерапии);

беременность (гестационная тромбоцитопения);

возрастные изменения (истончение кожи и снижение прочности сосудов);

заболевания печени, почек, сердца, сахарный диабет;

дефицит витаминов В12 и фолиевой кислоты;

злоупотребление алкоголем;

патологии соединительной ткани (синдромы Элерса—Данлоса и Марфана);

заболевания крови (гемофилия, лейкозы).

Врач подчёркивает, что, если синяки возникают без видимых причин или слишком легко, необходимо обратиться к специалисту.