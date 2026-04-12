Почему на теле могут появляться синяки

Врач объяснил, почему синяки на теле появляются даже от лёгкого прикосновения
Если синяки появляются даже после лёгкого прикосновения, это может сигнализировать о внутренних нарушениях. Терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия в беседе с Life.ru перечислил основные причины повышенной склонности к гематомам.
Среди них:
- приём лекарств (аспирин, гепарин, антибиотики, препараты для химиотерапии);
- беременность (гестационная тромбоцитопения);
- возрастные изменения (истончение кожи и снижение прочности сосудов);
- заболевания печени, почек, сердца, сахарный диабет;
- дефицит витаминов В12 и фолиевой кислоты;
- злоупотребление алкоголем;
- патологии соединительной ткани (синдромы Элерса—Данлоса и Марфана);
- заболевания крови (гемофилия, лейкозы).
Врач подчёркивает, что, если синяки возникают без видимых причин или слишком легко, необходимо обратиться к специалисту.