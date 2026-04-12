У кого чаще всего находят болезни щитовидной железы

По словам эксперта, все эндокринные нарушения, включая заболевания щитовидной железы, чаще диагностируются именно у представительниц прекрасного пола. В связи с этим женщинам рекомендуется регулярно проходить обследования: на этапе планирования беременности, в период вынашивания ребёнка, после родов, а также при любых колебаниях массы тела.

Кроме того, начиная с 35 лет проверять работу «щитовидки» стоит каждые 4–5 лет. Мужчинам тоже не стоит терять бдительность — после достижения 50-летнего рубежа им также показан регулярный скрининг, отметила кандидат медицинских наук Алла Морозова в беседе с РИА Новости.

В особой группе внимания находятся пациенты, вынужденные длительно принимать некоторые кардиологические и онкологические препараты. Несвоевременная диагностика поражения щитовидной железы в таких случаях может серьёзно отяготить основное заболевание и ухудшить общее состояние человека, предупреждает врач.

Поэтому контроль эндокринного статуса для них становится критически важным элементом терапии.

Что касается профилактики, то здесь медицина предлагает довольно простые и доступные инструменты. Среди ключевых мер Алла Морозова выделила приём калия йодида в дозировке 100–200 мкг в сутки для беременных женщин и детей, повсеместное использование йодированной соли населением, а также полный отказ от курения.

В основе всех этих рекомендаций лежит универсальный принцип — приверженность здоровому образу жизни, который остаётся лучшей защитой от большинства недугов.

