Туристов на Бали предупредили об опасных насекомых

Индонезийский эпидемиолог, профессор Гари Будиман заявил, что на острове Бали изменилось поведение комаров-переносчиков опасных вирусов. Речь идет о комарах рода Aedes, распространяющих лихорадку денге и чикунгунью. Если раньше пик их активности приходился на утро и вечер, то теперь укусы фиксируются в течение всего дня, особенно в местах скопления отдыхающих. По словам учёного, комары адаптируются к среде, где люди активны постоянно – это связано с урбанизацией и климатическими изменениями.

В интервью РИА Новости он отметил, что традиционные методы защиты (москитные сетки, ночные репелленты) становятся менее эффективными. Многие туристы не используют защиту днем, ошибочно считая, что опасность грозит только в сумерках. Однако риск сохраняется и днём, особенно в тени, у воды и в плохо проветриваемых помещениях. Денге остаётся одной из главных инфекционных угроз в регионе: ее симптомы – высокая температура, сильная головная боль, боли в мышцах и суставах, в тяжёлых случаях возможны осложнения.

Врачи предупредили россиян, что симптомы боррелиоза очень похожи на ОРВИ.

Профессор Морозов объяснил, как защититься от укусов комаров и паразитов.