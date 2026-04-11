Назван признак болезни Паркинсона, который проявляется только во сне

Классические симптомы болезни Паркинсона известны, – это дрожание рук, замедленность движений, нарушения координации, трудности при ходьбе. Однако есть и более необычные проявления болезни, например, симптом воздушной подушки, когда больной Паркинсоном спит приподнятой над подушкой головой, – объяснила «Газете.Ru» врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова.

«Болезнь Паркинсона связана с патологическим накоплением белка альфа-синуклеина. Этот процесс постепенно повреждает нейроны, распространяется по нервной системе. В ней происходит прогрессирующая гибель преимущественно дофамин-синтезирующих нейронов компактной части среднего мозга. В последние десятилетия установлено, что при болезни Паркинсона, помимо недостаточности дофамина, имеется также дефицит таких нейромедиаторов как серотонин, норадреналин, ацетилхолин и орексин. Такой мультимедиаторный характер болезни объясняет аксиальные моторные симптомы и широкий спектр немоторных проявлений, то есть наличие у пациентов вегетативных, когнитивных, аффективных нарушений, психозов, а также расстройств сна», — сообщила Филатова.

В результате накопления белка в мозге наступает биохимический дисбаланс и люди все больше теряют контроль над телом. Вначале пациентам с трудом даются задачи, требующие включения мелкой моторики, но болезнь на этом не останавливается. По мере сокращения дофамина симптомы ухудшаются, появляется синдром паркинсонизма.