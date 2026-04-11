Мужчины страдают от болезни Паркинсона в полтора раза чаще, чем женщины. Об этом во всемирный день борьбы с этим заболеванием, отмечаемый 11 апреля, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

Болезнь Паркинсона — одно из самых распространенных хронических заболеваний, при котором у пациентов нарушается контроль над движениями: появляются тремор, скованность и боль в мышцах, проблемы с равновесием и синдром беспокойных ног, мешающий спать. Болезнь может сопровождаться психическими нарушениями, ухудшением памяти, внимания и способности к обучению вплоть до деменции. Обычно она проявляется в возрасте 50-60 лет. Главную роль в развитии болезни Паркинсона играет сбой функционирования области ствола головного мозга, вырабатывающей дофамин.

«Это заболевание встречается у мужчин примерно в полтора раза чаще, чем у женщин. Это связывают с защитным действием женских половых гормонов эстрогенов на нейроны, а именно с их способностью подавлять воспаление, а также усиливать активность митохондрий и дофаминовых рецепторов. <…> Однако если болезнь все же развилась, ее течение и скорость прогрессирования примерно одинаковы у мужчин и женщин», — сказал Литвин.

Он напомнил, что риски развития заболевания повышаются у родственников обладателей этого диагноза, а также у пациентов, длительно принимающих высокие дозы антипсихотиков и у людей, переживших отравление токсическими веществами. Пациенты с атеросклерозом, артериальной гипертензией, амилоидной ангиопатией и инсультами тоже в группе риска. При этом специфического анализа, который бы однозначно подтвердил болезнь Паркинсона, не существует. Диагноз ставится на основе комплексного обследования у невролога.

Профилактика и лечение

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нины Вишневской, болезнь Паркинсона по-прежнему неизлечима, но врачи могут замедлять ее развитие и облегчать симптомы.

«Основу лечения составляют препараты, которые подбираются индивидуально с учетом возраста и сопутствующих заболеваний. <…> Важную роль играют вспомогательные методы: регулярная двигательная активность и массаж, занятия с логопедом при нарушениях глотания и речи, психотерапия для снижения тревоги и адаптации к жизни с болезнью», — пояснила эксперт.

Самой эффективной профилактикой болезни Паркинсона она назвала регулярную физическую активность: ходьбу, бег, плавание и танцы общей продолжительностью не менее 150-300 минут в неделю. Диета должна включать овощи, фрукты, бобовые, рыбу, оливковое масло. Жареной пищи, красного мяса и обилия молочных продуктов следует избегать. Она также посоветовала уделять время чтению и полноценному сну. От курения следует отказаться.