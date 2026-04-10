Врач объяснил, почему Лерчек не поможет новая российская вакцина от рака

В начале апреля в СМИ писали о россиянине, который получил первую отечественную вакцину от рака, разработанную центром им. Гамалеи. На фоне онкозаболевания Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, под публикациями её возлюбленного с участием Леры то и дело встречаются комментарии о вакцине, однако, как выяснил Super, блогерше препарат ничем не поможет.

Карен Рубикович Енокян, врач‑дерматовенеролог, эксперт фонда «Онкологика», рассказал Super, что новая вакцина применяется для лечения пациентов с меланомой.

«Препарат создаётся персонально для каждого пациента на основе генетического анализа его опухоли — чтобы "обучить" иммунную систему распознавать и атаковать именно эти раковые клетки. Берут опухоль пациента, находят уникальные мутации (неоантигены), создают мРНК, "обучающую" иммунитет распознавать именно эти клетки», — объяснил эксперт.

Карен Енокян также отметил, что об универсальной вакцине от рака или профилактической вакцине речи не идёт.

«Важно понимать, что это не "универсальное лекарство от рака", так как показание — адъювантная терапия после операции у пациентов с меланомой кожи IIB–IV стадии. То есть это попытка снизить риск рецидива, а не заменить основное лечение», — рассказал эксперт.

Ранее онколог объяснил, почему Лерчек не выглядит болезненно при IV стадии рака желудка.