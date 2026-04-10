Врачи назвали главную угрозу ближайшего десятилетия

В Казани завершился XIV съезд онкологов России, на котором выступил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Он предупредил, что к 2030 году в мире вдвое вырастет как число заболевших раком, так и смертность от этого заболевания. Эти данные озвучила Всемирная организация здравоохранения, и врачи считают своей главной задачей не допустить такого сценария.

Андрей Каприн подчеркнул, что Россия уже сейчас делает колоссальные вложения в онкологическую службу. По его словам, около 61% заболеваний выявляется на ранних стадиях, а «одногодичная» летальность удалось снизить до 25%. Однако остаются серьезные вызовы: раннее выявление болезни, оперативное попадание пациента к специалисту и внедрение современных методов лечения.

Участники съезда отдельно разобрали ситуацию в Татарстане. Там рак молочной железы занимает третье место среди всех онкологических заболеваний (12,4%), уступая лишь раку толстой кишки (14,6%) и меланоме кожи (13,9%), но среди женщин он остается самым распространенным. За пять лет заболеваемость в республике выросла почти на треть (на 31,1%), и на учете состоит уже каждый 32-й житель.

Одной из самых острых тем съезда стал кадровый голод. Молодые врачи из разных регионов отмечают колоссальную нагрузку на медицинские учреждения и дефицит наставников, поэтому в центре обсуждения было возрождение системы наставничества в российской медицине. Впрочем, есть и обнадеживающие данные: по словам врача-онколога Ирины Овчинниковой, диагноз «рак груди» больше не является приговором, а казанская онкошкола славится бережным отношением к сохранению молочной железы при операциях. При необходимости проводится реконструкция с использованием имплантов или собственных тканей пациентки.

Особое место на форуме заняло обсуждение искусственного интеллекта. Врачи сошлись во мнении: нейросети — это лишь вспомогательный инструмент, который помогает находить подозрительные очаги на снимках, но окончательный вердикт должен выносить только человек. Врачи активно используют ИИ для обработки анализов и выявления патологий, но подчеркивают: ответственность перед пациентами растет кратно прорывным технологиям, и без живого клинического мышления никакая машина не спасет.