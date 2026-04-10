Терапевт предупредил об опасных причинах дневной сонливости

Дневная сонливость может возникать не только из-за недосыпа или смены часовых поясов, заявила терапевт «СМ-Клиника» Анастасия Невская. Об опасных причинах этого состояния она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Врач отметила, что одной из самых частых причин дневной сонливости являются расстройства эндокринной системы, регулирующей обмен веществ и гормональный баланс.

«При сахарном диабете глюкоза не может полноценно усваиваться клетками из-за дефицита инсулина. В результате она циркулирует в крови, не обеспечивая клетки энергией, что и вызывает сонливость. Сонливость в сочетании с жаждой — один из характерных признаков этого состояния», — объяснила специалистка.

Еще одной возможной причиной дневной сонливости Невская назвала нарушения работы щитовидной железы. При гипотиреозе железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, из-за чего замедляется обмен веществ. Это, в свою очередь, провоцирует усталость и сонливость даже после полноценного сна.

Сонливость также может быть связана с хронической гипоксией — недостатком кислорода в организме, отметила врач. По ее словам, это состояние развивается при заболеваниях легких, таких как бронхит или бронхиальная астма, а также при курении.

Еще одной причиной может быть синдром обструктивного апноэ сна: во время сна у человека возникают паузы в дыхании, из-за чего организм недополучает кислород, а днем появляется выраженная сонливость. Кроме того, сонливость могут вызывать анемия и нарушения кровообращения.

