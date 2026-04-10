Судмедэксперт ответил, от чего зависит влияние алкоголя и никотина на здоровье

Алкоголь, наркотики и никотин оказывают негативное влияние на здоровье, однако у разных людей степень негативного воздействия этих веществ будет отличаться из-за особенностей метаболизма, сообщил «Газете.Ru» врач-судмедэксперт, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун.

«Нейротоксины нарушают транспортировку различных веществ через клеточные мембраны нейронов, что определяет их разрушающее воздействие. К таким веществам относятся никотин, алкоголь и наркотики, а также некоторые другие вещества. Важнейшую роль здесь играет дозировка вещества: некоторые яды, такие как батрахотоксин, обладают чрезвычайной токсичностью даже в малых количествах, однако общий принцип остается неизменным — именно доза определяет степень воздействия токсического агента», — заметил врач.

Самый надежный способ избежать отравления нейротоксинами — исключить их употребление.