Стало известно, сколько россиян прошли оценку репродуктивного здоровья

Более трети россиян репродуктивного возраста прошли диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья в 2025 году. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По итогам 2025 года, обследование прошли 33% граждан в возрасте от 18 до 49 лет при целевом значении 32%. В 2026 году планируется увеличить охват до 35%, а к 2030 году — до 50%. По оперативным данным на конец марта 2026 года, диспансеризацию уже прошли около 8% россиян указанной возрастной группы против 5% годом ранее.

С начала 2025 года обследование репродуктивного здоровья прошли более 900 тыс. жительниц столицы 18-49 лет. За январь — февраль 2026 года диспансеризацию прошли около 170 тыс. женщин (свыше 17% от показателя за весь 2025 год). Данные по мужчинам не раскрываются, сообщил газете представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Лидером по охвату стала Москва, где диспансеризацию прошли 72% жителей репродуктивного возраста. В числе регионов с высокими показателями также Башкортостан (51%), Адыгея (44%), Воронежская и Нижегородская области (48% и 44% соответственно). Наименьший уровень зафиксирован в Еврейской автономной области (11%), Камчатском крае (14%) и Новгородской области (13%). При этом в 35 субъектах РФ целевой показатель достигнут не был.