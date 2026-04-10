Россиян предупредили о тяжелом сезоне аллергии в 2026 году

Сезон пыльцы в 2026 году может начаться раньше обычного и оказаться более тяжелым из-за теплой и сухой второй половины марта. В таких условиях периоды цветения разных растений накладываются друг на друга, усиливая нагрузку на организм. Об этом рассказал ученый Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, аномально теплая погода в европейской части России ускорила начало вегетации.

«Нынешнее положение дел может привести к тому, что аллергики лишатся интервалов между пиками, когда концентрация пыльцы временно снижалась. Люди, чувствительные к разным аллергенам, одновременно подвергаются воздействию нескольких видов, что повышает риск тяжелого течения симптомов», — отметил Солодников.

Весной первыми начинают пылить ольха, лещина и верба, затем береза, а к концу апреля — дуб, тополь, ясень и клен. Из-за потепления сроки их цветения смещаются и совпадают, формируя так называемый «эффект наслоения» пыльцы.

Климатические изменения усиливают проблему. По словам эксперта, за последние 20 лет начало весны в Северном полушарии сместилось на 10–14 дней. Кроме того, рост концентрации углекислого газа стимулирует растения вырабатывать больше пыльцы, причем она становится более агрессивной из-за повышенного содержания аллергенных белков. Дополнительную роль играет загрязнение воздуха: мелкие частицы и приземный озон повреждают оболочку пыльцы и изменяют ее состав, делая ее более аллергенной.

Весной аллергия нередко маскируется под простуду. Однако есть ключевые различия.

«При ОРВИ температура обычно повышается, тогда как при аллергии она остается нормальной. Для поллиноза характерны обильные прозрачные выделения, приступы чихания и выраженный зуд в носу и горле», — пояснил Солодников.

Еще один распространенный миф — что аллергия бывает только врожденной. На самом деле она может впервые проявиться и после 30 лет. Среди возможных причин — генетическая предрасположенность, стресс, загрязненный воздух, частые инфекции или смена региона проживания.

Для диагностики используют кожные пробы и анализ крови на иммуноглобулины IgE, а также дополнительные методы, позволяющие отличить аллергию от других заболеваний дыхательных путей.

Полностью вылечить поллиноз невозможно, но его можно контролировать. Врачи применяют три основных подхода: ограничение контакта с аллергеном, медикаментозную терапию и аллерген-специфическую иммунотерапию.

В период цветения эксперты советуют по возможности избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, использовать маски и очки, а после улицы менять одежду и принимать душ. В доме рекомендуется чаще проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.