Летальная лотерея: определены последствия отказа прививаться от бешенства

Нарушение врачебных рекомендаций во время курса прививок от бешенства и промедление заметно снижает эффективность вакцинации, рассказал НСН Евгений Тимаков

Если человек не начинает вакцинацию сразу после укуса животного, которое, возможно, заражено бешенством, это может привести к летальному исходу, заявил в беседе с НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Как минимум в 16 российских регионах есть действующие очаги бешенства животных, пишут «Известия». При этом в ряде регионов люди отказываются прививаться после укуса животного, и число «уклонистов» достигает 34%. Среди причин отказов — нежелание соблюдать строгую диету, надолго отказываться от алкоголя и надежда, что напавшее животное здорово. Однако Тимаков подчеркнул, что для людей бешенство – вирус с летальным исходом.

«За всю историю наблюдений только один человек выжил, и то было не доказано, что у него бешенство. Если человека укусило или обслюнявило животное, болеющее бешенством, летальность — 100%. Если у хозяина питомца, с которым произошел контакт, нет сертификата о прививках, нужно начинать курс вакцинации от бешенства. Подождать 10 дней, понаблюдать за животным. Если с ним все хорошо, курс вакцинации можно прекратить. Если это дикое животное и человек не знает его анамнез, прерывание курса прививок сделает курс вакцинации от бешенства неэффективным. В этом случае человек играет в большую лотерею попасть в ту самую стопроцентную статистику летальности», — сказал он.

По словам собеседника НСН, нарушение врачебных рекомендаций и промедление заметно снижают эффективность вакцинации.

«Если во время вакцинации человек нарушает диету и не отказывается от алкоголя — эффективность вакцинации снижается. Более того, бывают побочные эффекты в виде аллергических и других аутоиммунных реакций. Нужно выбирать — либо соблюдать диету и делать прививки, либо через полгода-год можно перейти в стадию нежильцов на этом свете. Каждый выбирает сам для себя. При наличии бешенства каждый день просрочки — путь в одну сторону. Эффективность вакцинации значительно снижается. В этом случае может возникнуть вопрос введения иммуноглобулинов, чтобы дать готовый иммунитет», — объяснил он.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко сообщила НСН, что если у домашнего животного повышается температура, проявляется вялость и оно отказывается от питья – стоит обратиться в ветклинику. Подобные симптомы могут свидетельствовать о бешенстве, напоминает «Радиоточка НСН».