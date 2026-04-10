Мужчине ампутировали половину пениса после появления трупного запаха

Британцу Стивену Хэмиллу пришлось ампутировать половину пениса из-за угрожавшей жизни болезни. Его историю опубликовало издание Metro.

Весной 2019 года 26-летний на тот момент Хэмилл обратился к врачу с жалобой, что головка его пениса увеличилась в четыре раза по сравнению с обычным размером. Терапевт списал симптомы на воспаление крайней плоти и прописал стероидный крем. Однако две недели лечения не дали результатов, и гениталии мужчины начали сильно болеть.

«Мне казалось, будто в головку члена втыкают иглу. Потом появился трупный запах, преследовавший меня повсюду. Это было ужасно, и другие тоже чувствовали его», — вспоминает он.

Хэмилл, которому сейчас 33 года, вернулся к врачам с вопросом, нет ли у него рака полового члена, но его отправили домой. Когда в апреле того же года мужчина потерял сознание в машине своего брата и очнулся в луже крови, его срочно госпитализировали и лишь тогда диагностировали рак. Урологи решили провести ему частичную пенэктомию — и удалили 10 сантиметров пениса из 20.

Теперь мужчина в ремиссии, а его половой член сохранил функциональность: он может заниматься сексом и в 2022 году стал отцом.

«Когда я рассказываю партнершам об операции, реакция бывает разной. Иногда я сразу же начинаю шутить по этому поводу, но это никогда не было проблемой ни для кого из них», — заверил он.

