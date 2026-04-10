Врачи смогли запустить сердце спустя час после его остановки

В Кузбассе 43-летнюю пациентку с остановившимся сердцем спасли после клинической смерти.

© Российская Газета

«Врачи совершили чудо: запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки кровообращения», — сообщил глава региона Илья Середюк.

Жительнице Кузбасса внезапно стало плохо ранним утром. У нее начались боли за грудиной и тошнота, резко упало давление. В кардиодиспансер она поступила по "скорой" в тяжелом состоянии — с острым инфарктом и кардиогенным шоком. Ее сердце остановилось, когда пациентка находилась в приемном отделении, началась клиническая смерть. По словам кардиологов, в таких случаях реанимация длится около 30 минут. Потом шансов на спасение уже нет.

Но медики продолжили бороться за жизнь пациентки.

«В кратчайшие сроки врачи выполнили коронарографию и выявили окклюзию правой коронарной артерии — это полная закупорка сосуда, снабжающего кровью сердечную мышцу. Пациентке выполнили стентирование, ни на секунду не прекращая реанимационные мероприятия», — рассказали в минздраве региона.

Через 71 минуту кардиохирургам удалось восстановить кровоснабжение и сердце пациентки снова начало биться.

«Когда сердце удалось запустить, все еще сохранялись кардиогенный шок, хаотичный сердечный ритм и высокий риск повторной остановки кровообращения, — поясняют кардиохирурги. — Для стабилизации состояния пациентки с тяжелой сердечно-сосудистой патологией экстренно применена экстракорпоральная мембранная оксигенация — механическая поддержка кровообращения, насос, который помогает качать кровь».

Операцию врачи называют уникальной. Ведь после такой длительной реанимации удалось сохранить функции нервной системы.

Сегодня у медиков уже нет сомнений в том, что пациентка вернется к своей привычной жизни и сможет продолжать работать. Она идет на поправку и готовится к выписке.