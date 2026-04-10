Специалист ответил, может ли врач ставить диагнозы онлайн

Заведующий кафедрой медицинской информатики и телемедицины РУДН Валерий Столяр развеял распространенный миф о недоверии к онлайн-консультациям. По его словам, пациенты часто опасаются, что врач ошибется, не увидев их лично.

Но на самом деле российское законодательство напрямую запрещает медработнику выносить окончательный вердикт о состоянии здоровья пациента без очного осмотра. Эксперт назвал этот подход абсолютно обоснованным: только при личном визите специалист может заметить визуальные маркеры заболеваний вроде экземы или симптома «барабанных палочек», которые ускользают от камеры.

Ключевая проблема, по мнению Столяра, кроется не в ограничениях закона, а в том, как именно телемедицину внедряют в реальную практику. Сегодня врачей практически не учат грамотно выстраивать коммуникацию с пациентом через экран.

Курсы по дистанционному общению с больными существуют, но их катастрофически мало, констатирует эксперт. Именно этот пробел в образовании, а не техническое несовершенство платформ, порождает у людей ощущение «ненастоящей» медицины и неуверенность в рекомендациях.

Тем не менее, есть сценарии, где удаленный формат не просто полезен, а экономит время и нервы. Столяр в беседе с «Известиями» уточнил, что онлайн-консультации эффективны для корректировки уже назначенного лечения на основе готовых анализов.

Человеку с результатами исследований нет нужды тащиться в поликлинику, чтобы узнать, продолжать ли пить лекарства. Кроме того, огромный потенциал заключен в формате «врач — врачу»: узкий специалист может оперативно помочь коллеге интерпретировать сложные сочетания показателей, не заставляя пациента ждать очной консультации неделями.

Ранее учёные нашли диету, которая замедляет старение мозга. Между тем, ученый Лидский счел невозможным увеличение жизни большинства до 120 лет.