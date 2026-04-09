В РФ стали чаще выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась в РФ на 5% с 2023 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем обращении к участникам и гостям XIV Съезда онкологов России с международным участием "Диалог поколений".

"На сегодняшний день доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, выросла на 5% [с 2023 года]", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что эти результаты - заслуга слаженной, самоотверженной работы всего медицинского сообщества, сплотившегося в борьбе за жизнь каждого пациента с онкологическим заболеванием.